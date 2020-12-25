В Минобороны предложили повысить пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих

В Министерстве обороны России предложили поысить пособие по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Такую информацию сообщила замглавы ведомства Татьяна Шевцова в беседе с газетой «Красная звезда».

При одобрении инициативы, сумма максимально возможных выплат составит 27 984,66 рубля по сравнению с прежними 13 504 рублями. Воздействие нововведения будет распространяться на женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.

Кроме этого, замминистра рассказала, что победители Армейских международных игр, а также участники, занявшие в них призовые места, получат вознаграждение от 4 900 до 34 000 рублей. Сумма выплаты будет составлять 100%, 60% или 40% от оклада военнослужащего за первое, второе и третье места соответственно.

Ранее глава Минобороны России сообщил, что желание принять участие в Армейских играх следующего года выразили представители почти 50 государств. В настоящее время заявки продолжают поступать.