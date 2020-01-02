СМИ: Британия запросила в Совбезе ООН обсуждение ситуации в Идлибе

Великобритания направила запрос в Совет Безопасности ООН на проведение консультаций по ситуации в сирийском Идлибе. Точный день проведения заседания пока не определен.

«США это предложение поддержали. Но дата пока не определена. Оно может пройти на этой неделе, может и на следующей», - приводит РИА Новости слова источника во всемирной организации.

Сирийская правительственная армия 19 декабря 2019 года начала крупномасштабную операцию в Идлибе. Эта провинция считается последним крупным оплотом террористов в Сирии. К 24 декабря были освобождены от боевиков 43 населенных пункта, среди которых ключевой узел Джиржанас, который 8 лет контролировали террористы.

Владимир Путин 27 декабря на оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсудил в том числе и ситуацию в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе.