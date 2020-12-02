В РАН предложили направить к Солнцу зонды-камикадзе

После 2030 года к Солнцу следует направить несколько малых зондов-камикадзе. С таким предложением выступили в Российской академии наук.

Как рассказал директор директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, аппараты будут изучать ускорение солнечного ветра. Сейчас, по его словам, ученые не до конца понимают, как он рождается.

«Вроде бы это просто истечение горячего газа в вакуум, но когда начинаем измерять солнечный ветер, то ни с одной моделью не сходятся скорость и температура. Есть какой-то дополнительный источник энергии», - сказал он РИА Новости.

Ученый уточнил, что разобраться в этом помогут спутники, которые доберутся до зоны, где ускоряется ветер.

«Для этого нужны маленькие зонды-камикадзе, которые будут подлетать очень близко, передавать информацию на большой спутник и сгорать», - подчеркнул Петрукович.

Ранее ученый рассказал о том, может ли взорваться Солнце. По его словам, это маловероятно, поскольку поведение звезды всегда просчитывается и проверяется. Воздействовать на Солнце может только вспышка сверхновой, но в нашей галактике они крайне редки.