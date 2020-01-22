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«Может поднять отрасль на должный уровень»: коллеги о новом министре здравоохранения

Наталья Вальханская
05:15 22.01.2020
Экс-глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сменил на посту министра здравоохранения Веронику Скворцову.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Новым министром здравоохранения России стал врач акушер-гинеколог, экс-министр здравоохранения Республики Коми Михаил Мурашко. До назначения на пост в правительстве он с 2013 года возглавлял Росздравнадзор.

Кандидат медицинских наук, главный врач ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ» Татьяна Новоземцева считает, что с таким опытом Мурашко способен поднять здравоохранение на должный уровень, учитывая тот факт, что он знает все слабые стороны отрасли.

«Мы знаем, что Михаил Альбертович поднял на достаточно серьезный уровень и построил Росздравнадзор, и в связи с этим, конечно, он знает не только положительные, но и отрицательные и слабые стороны здравоохранения. И как никто другой, зная эти стороны, может поднять отрасль на должный уровень», - отметила Новоземцева в разговоре со «Звездой».

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль отметил, что Михаил Мурашко зарекомендовал себя как эффективный специалист.

«Он эффективный менеджер, знает здравоохранение, он Росздравнадзор поднял», - цитирует Рошаля РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Мурашко хорошо разбирается в отрасли и знает, чему нужно уделить первоочередное внимание.

Президент России подписал указ о составе нового кабинета министров во вторник, 21 января. Владимир Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину и всему новому кабмину успехов на новой работе. 

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