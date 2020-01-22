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Эксперт объяснил, почему перемены в правительстве затронули весь социальный блок

Наталья Вальханская
04:04 22.01.2020
Под руководством нового премьера министрам предстоит решать целый комплекс задач, озвученных президентом во время послания Федеральному собранию, отметил Алексей Мартынов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главные изменения в составе правительства России, коснулись социального блока. Главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников - бывший руководитель департамента экономической политики правительства Москвы и теперь уже экс-губернатор Пермского края. 

На посту министра здравоохранения Веронику Скворцову сменил Михаил Мурашко - доктор медицинских наук, акушер-гинеколог. Ранее Мурашко возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Министром просвещения вместо Ольги Васильевой назначен Сергей Кравцов. Доктор педагогических наук, в последнее время он руководил Рособрнадзором.

Под руководством нового премьера Михаила Мишустина министрам предстоит решать целый комплекс задач, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, именно под эти задачи и произошли смены министров.

«Это правительство и собрано для реализации тех задач, которые поставлены президентом в послании Федеральному собранию. И здесь речь не о том, что кто-то не справился и поэтому ушел в отставку, а потому, что совершенно другая задача и нужны другие компетенции», - объяснил Мартынов «Звезде».

Владимир Путин огласил свое президентское послание Федеральному собранию 15 января. Обращаясь к депутатам, министрам и губернаторам, президент отметил, что за 20 лет в стране проделана огромная работа. Приходилось восстанавливать разрушенную экономику, оборону, создавать контур безопасности вдоль границ. Теперь, когда все глобальные вопросы решены, можно спокойно заняться внутренними проблемами. Одну за другой он озвучивал реформы, цель у которых одна - повысить уровень жизни людей.

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