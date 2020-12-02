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Российская ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру

Иван Линдеманн
04:38 02.12.2020
Через 58 минут 45 секунд космический аппарат должен отделиться от разгонного блока «Фрегат» и выйти на расчетную орбиту.
Российская ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Через 58 минут 45 секунд космический аппарат должен отделиться от разгонного блока «Фрегат» и выйти на расчетную орбиту.

Falcon Eye 2 - спутник оптико-электронного наблюдения Земли с аппаратурой высокого разрешения. Его цель -  выполнение задач в интересах вооруженных сил ОАЭ и гражданских проектов.

Изначально запуск планировалось провести 29 ноября. Но из-за плохой погоды его трижды откладывали.

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