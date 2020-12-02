В стране и мире Российская ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру Иван Линдеманн Через 58 минут 45 секунд космический аппарат должен отделиться от разгонного блока «Фрегат» и выйти на расчетную орбиту. © Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Через 58 минут 45 секунд космический аппарат должен отделиться от разгонного блока «Фрегат» и выйти на расчетную орбиту. Falcon Eye 2 - спутник оптико-электронного наблюдения Земли с аппаратурой высокого разрешения. Его цель - выполнение задач в интересах вооруженных сил ОАЭ и гражданских проектов. Изначально запуск планировалось провести 29 ноября. Но из-за плохой погоды его трижды откладывали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика