«Правительство компромиссное»: политолог оценил назначения министров РФ

Вице-премьерами в новом правительстве назначены не только те политики, которые всегда были известны только положительно, но и те, кто по какой-то причине подвергался критике. Поэтому это правительство можно назвать компромиссным, считает международный политолог Виталий Волчков.

«В новом правительстве девять заместителей премьера. В их число вошли люди не только известные положительно, но и те, которые подвергались значительной критике. Для меня это означает то, что правительство компромиссное. Основной упор делается на исполнительность», - рассказал Волчков «Звезде».

Эксперт также объяснил логику, по которой могли отправить в отставку глав министерств, заменив их на новых.

«Усилены такие министерства и такие направления, которые предназначены для более жесткой, более четкой исполнительной дисциплины в отношении то, что называется, курса и политики, которая вырабатывается не в правительстве, а реализуется в правительстве», - отметил Виталий Волчков.

Президент России подписал указ о составе нового кабинета министров во вторник, 21 января.