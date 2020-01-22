В салоне пассажирского лайнера произошло задымление: видео

Во вторник, 21 января, во время перелета на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair произошло задымление. Видео было опубликовано очевидцами в YouTube.

На кадрах хорошо видно, как по салону распространяется обильная пелена дыма, из-за которой видимость становится буквально нулевой. Пассажиры начинают паниковать - за кадром слышны испуганные крики - и пытаются собрать вещи.

Сообщается, что воздушное судно, следовавшее из Бухареста в Лондон, незамедлительно вернулось в аэропорт.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, пишет Avherald.