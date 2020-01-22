Член общественной палаты РФ рассказал, что общего у новичков в правительстве

Общей чертой всех новых лиц в правительстве является то, что можно сказать, какой результат был достигнут в той области, которой они занимались. Таким мнением со «Звездой» поделился член общественной палаты РФ Иосиф Дискин.

Самым ярким примером прекрасного послужного списка среди новичков в правительстве эксперт назвал самого премьер-министра Михаила Мишустина.

«Самый яркий пример - это премьер. Который создал, это не мое мнение, это мнение международного валютного фонда, самую эффективную налоговую систему в мире», - сказал Дискин.

Также он отметил нового вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра образования Валерия Фалькова.

«Когда назначают бывшего председателя оргкомитета Олимпиады вице-премьером, ну тут всем понятно, за плечами огромный межотраслевой проект, где и проблемы собственности, и строительства. Когда речь идет о новом министре науки и высшего образования - ректор регионального вуза, который показал пример, как можно сочетать прикладную науку и добиваться конечных коммерческих результатов», - объяснил Дискин.

Он также обратил внимание на Марата Хуснулина, который до назначения на пост вице-премьера курировал в мэрии Москвы вопросы градостроительной политики и строительства.

«Мы живем в Москве, мы все знаем его результаты, а кто не знает - пусть пойдет в парк Зарядье. Это же как надо было отстоять, чтобы здесь не было каких-нибудь девелоперских проектов с миллиардными бюджетами, а был создан уголок с высочайшими мировыми стандартам, куда идут толпы людей. На мосту над Москва-рекой не протолкнуться», - заключил Иосиф Дискин.

Президент России подписал указ о составе нового кабинета министров во вторник, 21 января. 15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию.