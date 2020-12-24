СМИ: Иран экстренно усилит ПВО для защиты ядерных объектов

Исламская Республика в кратчайшие сроки развернет дополнительные силы противовоздушной обороны для защиты территорий, на которых располагаются ядерные объекты. По данным СМИ, причиной таким действиям послужила потенциальная угроза ракетных ударов со стороны Соединенных штатов. Об этом сообщает «Al-Qabas».

Напряженность в отношениях двух государств ожидается в связи с уходом действующего президента США Дональда Трампа. В частности, дополнительная защита будет предусмотрена для предприятий по обогащению Урана в Фордо и Натанзе.

Объекты атомной промышленности в указанных населенных пунктах являются одними из самых важных иранских ядерных объектов, занимающихся обогащением урана.

Ранее Соединенных Штатах требовали полного закрытия ядерного объект в Натанзе. По информации Международного агентства по атомной энергии, на территории Ирана организованы 17 ядерных объектов.

Ранее Соединенные Штаты введи ряд санкций простив России и Китая. Причиной их введения, по заявлениям американских властей, стала якобы имевшая место помощь Ирану в реализации военных программ.