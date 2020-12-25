У границ РФ были замечены 29 иностранных самолетов-разведчиков за неделю

За прошедшую неделю у границ Российской Федерации было зарегистрировано 29 разведывательных самолетов иностранных государств. Соответствующие данные предоставляет газета «Красная Звезда».

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Кроме того, у воздушных границ страны были замечены совершающие разведку беспилотные аппараты. Для перехвата воздушных кораблей иностранных государств в воздух поднимался один состав дежурных сил ПВО РФ. Нарушений воздушного пространства страны отмечено не было.

Ранее сообщалось, что за текущий год дальность поражения воздушных целей системами ПВО выросла в 2,5 раза. Такой результат был достигнут благодаря перевооружения войск на новейшие системы и комплексы.