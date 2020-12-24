Беглов разрешил ресторанам Петербурга открыть «зимние кафе» на праздники

В Санкт-Петербурге заведениям общественного питания разрешили принимать клиентов с 25 декабря по 10 января. Сделать это можно будет на уличных верандах, равных или меньших по площади самим заведениям.

Таким образом, «зимним кафе» Северной столицы позволят обслуживать жителей и гостей города во время празднования Нового года. Изменение ограничительных мер одобрил и подписал губернатор Александр Беглов.

Ранее власти города запретили принимать клиентов с 30 по 3 января, позволив лишь реализовывать доставку продуктов. Функционирование кафе и ресторанов в празднике разрешено лишь до семи вечерам с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января.

Ранее В Санкт-Петербурге было зарегистрировано снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов, основываясь на статистике ежедневной заболеваемости.