В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В столице скончались 74 пациента с коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число умерших на 24 декабря с начала эпидемии достигло 10 763, сообщили в оперштабе по Москве.

Новых случаев заболевания COVID -19 в Москве выявлено 8 203. Из числа этих пациентов 1 772 человека госпитализированы, а к аппаратам ИВЛ подключены 504 из общего количества находящихся на стационарном лечении.

При этом выписались за указанный период времени из больниц 1 858 человек.

Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщил о 76 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.