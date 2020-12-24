В Киеве заявили о намерении препятствовать проекту по опреснению воды в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24». Он отметил, что для реализации проекта была привлечена «большая международная компания».

«Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее (компанию - прим.ред.), и будем ей препятствовать реализовать этот проект» — сказал Кулеба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в январе подрядчик может начать строительство опреснителей - это позволит бороться с дефицитом воды на полуострове.