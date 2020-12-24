В Москве арестовали старшего следователя МВД из-за получения взятки в особо крупном размере
Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Преображенский суд столицы арестовал старшего следователя МВД Москвы по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Артемьеву Александру Сергеевичу на один месяц и семь суток», - сказали в суде.
Также по одному делу вместе с Артемьевым проходит предприниматель Дмитрий Ярцев, который подозревается в посредничестве во взятке в особо крупном размере.
Ранее в Саратовской области задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (является подразделением филиала РЖД). Он подозревается в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей.