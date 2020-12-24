Калининградские поисковики установили имена 28,5 тысяч солдат Красной Армии

Отряд поисковиков из Калининграда установил имена 28,5 тысяч советских солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны на территории бывшей Восточной Пруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской области.

«Активисты устанавливают имена советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории бывшей Восточной Пруссии и похороненных на мемориалах, расположенных в населенных пунктах республики Польша» - говорится в сообщении.

Работа по установлению личности погибших бойцов была проведена в рамках проекта, победившего в конкурсе президентских грантов. Работу выполнила региональная общественная организация «Наследие калининградской земли» - от государства он получила финансовую поддержку в размере около 2,3 миллиона рублей.

Программа был запущена в марте и закончится 31 декабря. По данным организации, на территории работы поисковиков были захоронены 34166 советских солдат. До проведения поисковых работ были известны имена лишь 4473 солдат. Поисковики отметили, что Польша провела перезахоронение погибших солдат в послевоенные годы, а документация о потерях Красной Армии в регионе находится в пригодном состоянии, что существенно облегчило работу по установлению имен.