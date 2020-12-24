В МИД уточнили информацию о получении данных о новом штамме коронавируса

В Министерстве иностранных дел уточнили информацию о ходе работы со Всемирной организацией здравоохранения по изучению нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. На данный момент российские ученые ведут обмен данными с иностранными коллегами, о передаче образцов штамма речи не идет.

«В действительности было сказано, что российские ученые обмениваются информацией с иностранными коллегами и представителями ВОЗ на основе имеющихся данных» - указали в дипведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о том, что Россия получила из Великобритании образцы нового штамма COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что речь шла исключительно об информации о новой разновидности инфекции.