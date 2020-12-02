Нарышкин назвал Менделеева одним из лучших российских разведчиков

Сергей Нарышкин назвал Дмитрия Менделеева одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века. Об этом директор СВР рассказал в интервью журналу «Историк», предстоящий выпуск которого посвящен 100-летию Службы внешней разведки.

Нарышкин подчеркнул, что ранее к тому, чтобы добыть необходимую информацию, привлекались люди разного рода занятий и разных профессий. Например, первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, литератор и дипломат Александр Грибоедов.

«Все они - кто-то в большей, кто-то в меньшей мере - занимались разведывательной деятельностью - политической и военно-стратегической разведкой», - уточнил глава СВР.

По словам Нарышкина, Менделеев добыл информацию, которая была необходима для организации в России безопасного производства бездымного пороха на основе пироксилина. Для этого великого химика отправили во Францию. Официально командировка носила исключительно научный характер. Полученную Менделеевым информацию использовали при производстве пироксилина в России. Преимущества такого пороха следующие: при нем возрастает дальность стрельбы и ее точность.