В стране и мире Коронавирус Президент Аргентины выразил благодарность Путину за поставку вакцины от COVID-19 Ирина Киселенко По словам аргентинского лидера, российская сторона продемонстрировала решимость в данной ситуации. © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку в южноамериканскую республику. «Выражаем нашу искреннюю благодарность создателям вакцины "Спутник V" и президенту Владимиру Путину за решимость, которую они продемонстрировали нашей стране. Открывается путь надежды, но пандемия еще не закончилась. Мы должны продолжать заботиться о себе», - написал глава государства в своем Twitter. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объяснил значение буквы V в названии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработанной институтом Гамалеи при участии Министерства обороны РФ. По его словам, данная буква является сокращением от английского слова Victory - Победа. Таким образом, она символизирует победу над коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика