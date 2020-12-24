«Сила в правде»: Захарова рассказала о «войне вакцин»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что в мире идет «война вакцин», а тема коронавируса стала политизированной. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

«Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности - это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях» - сказала Захарова.

По ее словам, Россия должна отвечать на дезинформацию, отвечать на нее и приводить контраргументы. По мнению Захаровой, «сила России в правде».

Захарова отметила, что в западной прессе имеется большое количество недостоверной информации о российской вакцине «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Министерства обороны РФ. Запад также часто обвиняет Россию в том, что она проводит кампанию дезинформации западных препаратов.