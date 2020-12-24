В Германии выявили «британский» штамм COVID-19

В Германии впервые выявили «британский» штамм коронавируса. 20 декабря зараженная женщина прилетела из Великобритании во Франкфурт-на-Майне. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса по прилету сдали экспресс-тест на COVID-19.

На следующий день женщина сделала повторный тест, который показал положительный результат. У нее появились легкие симптомы заболевания. Она находится на изоляции в доме своих родственников. Известно, что после контакта с ней, три человека были заражены. Они изолированы, передает Bild со ссылкой на представителя местного Минздрава.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила из Великобритании образцы нового штамма COVID-19. Новую разновидность COVID-19 выявили в Великобритании на прошлой неделе. Главный врач страны назвал данный штамм на 70% более заразным, чем обычный. Из-за его распространения ряд стран Евросоюза принял решение приостановить сообщение с Великобританией. Некоторые государства пока только рассматривают такую возможность.