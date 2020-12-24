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В Минобрнауки РФ задумались о снижении стоимости дистанционного обучения в ВУЗах

Алексей Курильченко
21:30 24.12.2020
На данный момент на «удаленке» находятся три миллиона студентов.
В Минобрнауки РФ задумались о снижении стоимости дистанционного обучения в ВУЗах
© Фото: pixabay.com

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что на данный момент дистанционное обучение проходят 3 миллиона студентов - это составляет 64% от общего числа учащихся. Об этом он сообщил в ходе интервью в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства подчеркнул, что если данный формат не обеспечит надлежащего качества обучения, то это может стать поводом для обсуждения снижения стоимости обучения на «удаленке».

«В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости» - сказал Фальков.

По словам министра, в общежитиях проживают более 900 тысяч студентов - ведомству удается держать под контролем эпидемиологическую ситуацию.

На вопрос об организации приемной кампании в новом году Фальков ответил, что Минобрнауки планирует провести ее в традиционном очном формате - с применением наработанных технологий. В частности ведомство намерено применить сервис «Поступи в вуз онлайн», к которому в рамках эксперимента в 2020 были подключены 54 ВУЗа страны.

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