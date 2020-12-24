В Израиле обнаружили следы самого мощного цунами в Средиземном море

Ученые из США и Израиля обнаружили следы мощного цунами на побережье Средиземного моря. Им удалось обнаружить доказательство того, что около 10 тысяч лет назад на древний город Тель-Дор обрушилось самое мощное цунами из всех известных в регионе.

Ученые знали, что в начале неолита, около 10 тысяч лет назад побережье было в четырех километрах от того места, где оно находится сегодня.

«Когда мы вскрыли керны и увидели слой ракушек, внедренный в сухой неолитический грунт, мы поняли, что сорвали джекпот», - рассказал аспирант Центра морской археологии Скриппса Гилад Штиенберг.

Такое явление в восточной части Средиземного моря – не редкое. Цунами случаются примерно раз в сто лет.

В городе Тель-Дор цунами оказалось самым мощным. Волна продвинулась на 1,5–3,5 километров вглубь суши и поднялась на высоту от 16 до 40 метров. Все предыдущие цунами продвигались максимум на 300 метров от побережья. Исследование ученых опубликовали в научном журнале PLOS ONE.