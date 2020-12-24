В РФПИ объяснили значение буквы V в названии вакцины «Спутник V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объяснил значение буквы V в названии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, данная буква является сокращение от английского слова Victory - Победа. Таким образом, она символизирует победу над коронавирусом.

«"V" в названии нашей вакцины означает победу и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием» - рассказал Дмитриев, комментируя доставку первой партии вакцины в Аргентину.

Он также отметил, что поставка препарата, разработанного институтом Гамалеи при участии Министерства обороны РФ, является отличным примером сотрудничества и историческим моментом.

Самолет с первой партией вакцины «Спутник V» прибыл в Аргентину сегодня, 24 декабря. В составе груза 300 тысяч доз препарата.