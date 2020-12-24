Сайт президента Молдавии сменил название основного языка на румынский

Спустя пару часов после вступления в должность президента Молдавии Майи Санду, сайт администрации сменил название основного языка с «молдавского» на «румынский». Четыре года назад, при вступлении в должность Игоря Додона, сайт «перешел на молдавский».

Вопрос о названии официального языка Молдавии до сих пор является предметом споров. В 1994 году в Конституции страны язык был указан как «молдавский». В 2013 году Конституционный суд постановил, что язык является «румынским». Однако до сих пор политики страны разделены на два лагеря - сторонников «молдавского» и «румынского».

Также с сайта пропала рубрика «Первая леди», занимавшая одно из центральных мест на сайте при Додоне - однако она не обновлялась в течение года.