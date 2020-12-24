Американцы оценили президентство Трампа

Президент США Дональд Трамп по опросу американцев войдет в историю как неудачный президент страны. У большинства американских избирателей сложилось негативное отношение к президентству Трампа. Об этом стало известно по результатам опроса.

Чуть более 50 процентов опрошенных избирателей заявили, что Трамп войдет в историю как неудачный президент. 16 процентов назвали политика великим президентом, еще 13 — хорошим. 16 процентов респондентов оценили президентство Трампа как приемлемое, а оставшиеся 4 процента воздержались от ответа, передает USA Today.

Ранее стало известно, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» для него 20 января. В этот день присягу примет Джо Байден.