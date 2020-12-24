Воробьев назвал число обманутых дольщиков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что в 2020 году в регионе осталось 40 тысяч обманутых дольщиков. Правительство намерено выдать им ключи от квартир до конца 2023 года. Об этом Воробьев сообщил в ходе интервью телеканалу «360».

«У нас было 107,5 тысячи дольщиков. Сейчас не выданы ключи порядка 40 тысячам. Этот год и предыдущий мы выдавали 19-20 тысяч ключей. Этим темпом будем идти дальше» — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что он получил «жесткое указание» от президента России закрыть вопрос с дольщиками. По словам Воробьева, для этого необходимо не только достроить дома, но и обеспечить доступ к школам, детским садам и другим элементам инфраструктуры.