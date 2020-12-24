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Воробьев назвал число обманутых дольщиков в Подмосковье

Алексей Курильченко
20:44 24.12.2020
Закрыть вопрос и выдать ключи власти региона планируют до 2023 года.
Воробьев назвал число обманутых дольщиков в Подмосковье
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что в 2020 году в регионе осталось 40 тысяч обманутых дольщиков. Правительство намерено выдать им ключи от квартир до конца 2023 года. Об этом Воробьев сообщил в ходе интервью телеканалу «360».

«У нас было 107,5 тысячи дольщиков. Сейчас не выданы ключи порядка 40 тысячам. Этот год и предыдущий мы выдавали 19-20 тысяч ключей. Этим темпом будем идти дальше» — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что он получил «жесткое указание» от президента России закрыть вопрос с дольщиками. По словам Воробьева, для этого необходимо не только достроить дома, но и обеспечить доступ к школам, детским садам и другим элементам инфраструктуры.

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