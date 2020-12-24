Пьяный пассажир устроил дебош и ударил бортпроводника перед вылетом самолета из Москвы в Киров

Пьяный пассажир нанес удар в голову члену экипажа авиарейса «Москва – Киров». Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

«По предварительным данным, 23 декабря мужчина 1995 года рождения не допущен на борт самолета, следовавшего рейсом "Москва - Киров", в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения», - сказала Марковская.

Она отметила, что мужчина не согласился с решением бортпроводника и «нанес бортпроводнику удар в голову, причинив телесные повреждения».

По факту нарушения общественного порядка на борту воздушного судна организована доследственная проверка. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.