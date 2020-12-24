«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, определяющий формирование цен на газ в 2021 году при поставке в республику. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге - в ней принял участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

В Минэнерго Белоруссии также отметили, что цены в новом году остались «практически на уровне 2020 года», но ниже формулы, определяющей цену на газ для Белоруссии - соглашение о порядке формирования цен было утверждено в 2011 году.