«Дело сделано»: Джонсон о сделке по Brexit
Премьер-министр Великобритании поделился радостью о достижении договоренности с ЕС.
© Фото: borisjohnsonuk Instagram
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, сообщил о том, что сделка с Евросоюзом по Brexit была завершена.
«The deal is done» - сообщил Джонсон в своем Instagram.
Великобритания и Евросоюз согласовали текст соглашения по развитию отношений после Brexit. Теперь договоренность ждет ратификация в парламентах сторон. Окончательное завершение выхода Великобритании из ЕС состоится не раньше 2021 года.