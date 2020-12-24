Мурашко назвал главную задачу на 2021 год

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал победу над новой коронавирусной инфекцией, одной из приоритетных задач на 2021 год.

«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году. Мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», - сообщил министр.

Также он отметил, что в 2021 году также нужно усовершенствовать оказание медицинской помощи, повышение качества и внимание к пациенту.

«Это то, что в наших душах, наших сердцах должно быть в 2021 году», - сказал он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что система здравоохранения России испытывает колоссальную нагрузку в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В основном это связано с поведенческими факторами: обострение хронических заболеваний, травмы, в том числе погрешности, которые наблюдаются в диете. Также Мурашко отметил, что в праздничные дни ожидается рост числа обращений.