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Названо шесть способов ускорить прогрев автомобиля зимой

Наталия Майорова
02:42 02.01.2020
Быстрее прогреть автомобиль можно, например, благодаря нагрузке двигателя, отметил эксперт в качестве примера.
Названо шесть способов ускорить прогрев автомобиля зимой
© Фото: moscow-life, flickr

Названо шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой. Советами поделился эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

Он отметил, что ускорить процесс можно благодаря увеличению оборотов двигателя во время прогрева. Для этого, например, водителю современной машины следует слегка нажать на педаль акселератора. Тогда двигатель начнет работать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту.

Кроме того, быстрее прогреть автомобиль можно благодаря нагрузке двигателя. По словам Ревина, для автомобиля с вариатором или классическим «автоматом» для ускорения процесса можно включить режим «D» коробки передач. Однако в данном случае важно не перегрузить холодный мотор.

«Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем - неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке», - цитирует его РИА Новости.

Более того, на скорость прогрева салона влияет правильное использование отопителя автомобиля. Эксперт отметил: если у машины двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя затруднит прогрев машины, поскольку он продувается ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора. По словам Ревина, в этом случае следует использовать первую скорость «печки».

Также ускорить процесс отогрева автомобиля можно благодаря дополнительным системам - автономным подогревателям.

«Остыл мотор - пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз за ночь», - отметил он.

Быстрее прогреть автомобиль можно также за счет подземной теплотрассы, если оставить машину прямо над ней.

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