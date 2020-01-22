Защита Винника направила жалобу на Грецию в ООН

Адвокаты задержанного в Греции российского гражданина Александра Винника подали жалобу в Организацию Объединенных наций в связи с противозаконными действиями в отношении их подзащитного.

Отмечается, что данная мера была вынужденной, так как, использовав всевозможные варианты защиты на территории греческого государства, результат получить не удалось.

«Мы обратились к международной форме защиты - подали обращение в комиссариат по правам человека ООН»,- цитирует ТАСС адвоката Мусатова.

По его словам, действия властей нарушают права человека.

«Они убивают нашего гражданина, лишили его возможности общаться с семьей, с окружающим миром, лишили права на оказание медицинской помощи», - пояснил защитник.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов, в связи с обвинениями в отмывании денег, которые поступили к нему путем незаконных обменных операций с помощью криптовалюты.