Мадуро рассказал, при каком условии уйдет в отставку
Президент Венесуэлы заявил, что его судьба находится в руках граждан.
© Фото: XinHua globallookpress
Николас Мадуро готов уйти в отставку, если 6 декабря на парламентских выборах победу одержит оппозиция. Об этом президент Венесуэлы сообщил во время выступления в Каракасе.
«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», - сказал он.
Также Мадуро подчеркнул, что его судьба находится в руках венесуэльцев.
Напомним, что в конце января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. После этого ситуация в Венесуэле обострилась. Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота.