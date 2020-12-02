Мадуро рассказал, при каком условии уйдет в отставку

Николас Мадуро готов уйти в отставку, если 6 декабря на парламентских выборах победу одержит оппозиция. Об этом президент Венесуэлы сообщил во время выступления в Каракасе.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», - сказал он.

Также Мадуро подчеркнул, что его судьба находится в руках венесуэльцев.

Напомним, что в конце января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. После этого ситуация в Венесуэле обострилась. Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота.