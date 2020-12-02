В МВД перечислили шесть оснований для недопуска к экзамену на права

В МВД РФ сформулировали и прописали основания, которые не позволят кандидату в водители пройти проверку и сдать экзамены на права. Их всего шесть. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам.

Согласно документу, кандидат не будет допущен до экзамена, если он не соответствует требованиям, если имеются сведения о лишении прав, если у него неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация. Также не будет допущен к экзамену человек, не оплативший государственную пошлину, или его документы имеют признаки подделки или были похищены. Если будущий водитель учился в автошколе, не имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности, то этот факт также является основанием для недопуска к экзамену.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа. Об отказе в допуске к экзамену заявитель уведомляется в письменной форме с указанием причин отказа», - приводит ТАСС проект документа.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года. В действующем регламенте прописаны пять оснований для недопуска к экзамену.

Ранее стало известно, что билеты к экзамену на водительские права изменят с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП.