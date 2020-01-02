Предприятия в Нидерландах получили письма с бомбами

Сразу несколько нидерландских фирм в Амстердаме, Ротердаме и Утрехте за минувшую неделю получили посылки с бомбами. По данным местной полиции, ни одна из них не взорвалась.

Как уточняет издание NL Times, послания были отправлены на заправку и в отель в Амстердаме, а также на предприятие по продаже машин и в агентство по недвижимости.

Также отмечается, что все посылки были объемными. На них был нанесен логотип организации по взысканию долгов CIB, а также указан роттердамский адрес данной компании.

«Бомбы, помещенные в письма, не причинили никакого вреда, поскольку взрывчатка не взорвалась, но они могли привести к серьезным телесным повреждениям», - говорится в публикации.

В настоящее время подозреваемые в организации преступления пока задержаны не были. Правоохранители не исключают, что между организацией по взысканию долгов и отправленными посылками может существовать связь.