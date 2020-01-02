В ДТП с маршруткой под Нижним Новгородом погибли два человека

В Нижегородской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля с маршрутки. Жертвами аварии стали два человека, еще девять получили травмы.

Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, ДТП случилось в четверг, 2 января, в Арзамасском районе на 14-м километре автодороги Арзамас - Выездное - Сатис.

По данным МВД РФ по региону, инициатором аварии стал водитель иномарки, который столкнулся с маршрутным такси. Два человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли.

«После оказания медицинской помощи в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи семь человек направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, один пострадавший госпитализирован», - говорится в сообщении.

В свою очередь, в МЧС РФ по региону сообщают о шести пострадавших. Для ликвидации последствий аварии привлечены семь спасателей и задействовано две единицы техники.