Мантуров после назначения рассказал об основных задачах Минпромторга

Для выполнения задач, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию необходимо в большей степени консолидировать усилия от промышленности по всем отраслевым направлениям, считает руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что ведомство сфокусируется на том, чтобы обеспечить реализуемые правительством в обновленном составе мероприятия всей необходимой номенклатурой продукции промышленного производства.

Мантуров пояснил, что в частности речь идет о машиностроении, химии, металлургии, фармацевтике, медицинской промышленности, радиоэлектронной и других отраслях

Также серьезное внимание будет уделено процессам цифровизации и применению лучших доступных технологий.

«Необходимых показателей в этих сферах невозможно достичь без поддержки государства», - цитирует РИА Новости министра.

Напомним, что во вторник, 21 января, президент подписал указ о новом составе правительства России, согласно которому Мантуров был переназначен на пост главы Минпромторга.