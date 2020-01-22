Александра Емельяненко арестовали за дебош в Анапе

Российский боец смешанных единоборств Александра Емельяненко оказался под арестом за пьяный дебош в поселке Супсех под Анапой.

Инцидент произошел во вторник, 21 января. Уточняется, что борец был в алкогольном опьянении и неадекватном состоянии, что и привлекло внимание сотрудников полиции.

Решение об аресте спортсмена было принято городским судом Анапы по статье о хулиганстве