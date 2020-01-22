Александра Емельяненко арестовали за дебош в Анапе
По решению суда российский боец проведет под арестом 7 суток.
© Фото: Dmitry Golubovich Russian Look Globallookpress
Российский боец смешанных единоборств Александра Емельяненко оказался под арестом за пьяный дебош в поселке Супсех под Анапой.
Инцидент произошел во вторник, 21 января. Уточняется, что борец был в алкогольном опьянении и неадекватном состоянии, что и привлекло внимание сотрудников полиции.
Решение об аресте спортсмена было принято городским судом Анапы по статье о хулиганстве
«За мелкое хулиганство ему назначили административный арест 7 суток», - пишет сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на источник.