Маск назвал срок высадки на Марсе первого человека

Изобретатель и глава SpaceX Илон Маск считает, что люди смогут высадится на Марсе через шесть лет. Об этом он заявил на вручении премии издательства Axel Springer в Берлине.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и через четыре года», - приводит РИА Новости слова Маска.

Беспилотную миссию на Марск глава SpaceX планирует отправить уже через два года.

Ранее Илон Маск рассказал о своих планах по колонизации Красной планеты. Он считает, первые поселенцы будут жить в стеклянном куполе, который будет защищать их от неблагоприятной атмосферы. В дальнейшем Марс будет постепенно адаптирован для комфортного проживания.