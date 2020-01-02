СМИ: жертвами крушения самолета «Антонов» в Судане стали 15 человек

Пятнадцать человек погибли при крушении военного самолета «Антонов» на западе Судана. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия».

По его информации, среди жертв, помимо членов экипажа, местные чиновники и трое представителей судейского корпуса. Также, по неподтвержденным данным, на борту мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

Сообщается, что военный самолет Ан-12 разбился в четверг, 2 января, сразу после вылета из аэропорта города Эль-Генейна.