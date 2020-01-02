СМИ: жертвами крушения самолета «Антонов» в Судане стали 15 человек
Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение сразу после вылета.
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Пятнадцать человек погибли при крушении военного самолета «Антонов» на западе Судана. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия».
По его информации, среди жертв, помимо членов экипажа, местные чиновники и трое представителей судейского корпуса. Также, по неподтвержденным данным, на борту мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.
Сообщается, что военный самолет Ан-12 разбился в четверг, 2 января, сразу после вылета из аэропорта города Эль-Генейна.