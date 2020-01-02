На Украине назначили руководителя отдела по расследованию дел Евромайдана

На Украине назначили руководителя отдела по расследованиям дел Евромайдана в Государственном бюро расследований. Им стал Александр Буряк, ранее занимавший должность замдиректора организации.

Специально для участия в глобальном расследовании в Госбюро перейдут на работу 27 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины. Как заявили в организации, раскрытие дел Евромайдана является одной из самых ответственных задач, стоящих перед бюро расследований.

«Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии», - цитирует РИА Новости пресс-службу Госбюро.

Буряк был назначен на новую должность решением комиссии с участием представителей Консультативной миссии Совета Европы.

Между тем, ранее блогер Анатолий Шарий продемонстрировал видео, на котором участник событий на Майдане рассказывает, как лично принес карабин «Сайга» и работал на площади с сообщниками. По его словам, одним из первых, кто открыл стрельбу, оказался Зиновий Парасюк, отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка.