В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
Таким образом, общее число летальных исходов в столице с начала пандемии увеличилось с 9053 до 9126.
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За прошедшие сутки в Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - отметили в оперштабе.
Таким образом, общее число летальных исходов в столице с начала пандемии увеличилось с 9053 до 9126.
По последним данным, в Москве зафиксировано 617 439 случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших достигло 464 984.