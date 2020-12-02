В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице с начала пандемии увеличилось с 9053 до 9126.

По последним данным, в Москве зафиксировано 617 439 случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших достигло 464 984.