Трамп планирует заблокировать оборонный бюджет США

Дональд Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, если в нем будет раздел, который освобождает интернет-компании от ответственности при модерировании пользовательского контента. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Президент США заявил, что данный раздел несет серьезную угрозу национальной безопасности и целостности выборов.

«Америка никогда не будет в безопасности, если мы позволим этому продолжаться», - написал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани подтвердила намерение Трампа. Она подчеркнула, что президент серьезен в этом вопросе.

Раздел 230, против которого выступает американский лидер, предусматривает широкую защиту интернет-компаний от судебных разбирательств. Согласно данной статье провайдер не считается издателем или самостоятельным источником информации.