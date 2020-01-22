Многодетным отцам хотят разрешить досрочно выходить на пенсию

Многодетные отцы могут получить право досрочного выхода на пенсию, соответствующий законопроект был подан в Госдуму

На рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому многодетные отцы могут получить право досрочного выхода на пенсию. С такой инициативой выступил Госсовет Удмуртии с целью смягчения последствий повышения пенсионного возраста для мужчин.

«Назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье», - уточняется пояснительной записке к документу.

Отмечается, что данная инициатива благоприятно скажется на воприятии россиян к увеличению пенсионного возраста

«Данная мера станет весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка, создаст атмосферу стабильности в семейной жизни», - полагают авторы проекта.

На данный момент возможность досрочного выхода на пенсию есть у безработных россиян предпенсионного возраста - женщин от 55 лет со стажем не менее 37 лет, мужчин от 60 лет со стажем не менее 42 лет, а также женщины с тремя и более детьми.