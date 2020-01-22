Путин пообещал разобраться со взносами за охрану в школах

Владимир Путин поставил вопрос о школьных взносах за охрану и безопасность, которые сейчас лежат на плечах родителей. Он предложил рассмотреть возможность разделить оплату с муниципалитетами и регионами.

Глава государства назвал охрану школ обязательной как требование антитеррористического комитета, но порекомендовал регионам обратить внимание на доходы семей.

«Если доходов у семьи нет, как они будут платить за это?», - заметил президент на встрече с учащимися ведущих отечественных университетов в центре «Сириус» в Сочи.

Путин пообещал вернуться к вопросу о снятии с родителей школьников части платежного бремени.