Путин пообещал разобраться со взносами за охрану в школах
Глава государства предложил вариант снятия с родителей школьников части взносов за охрану.
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Владимир Путин поставил вопрос о школьных взносах за охрану и безопасность, которые сейчас лежат на плечах родителей. Он предложил рассмотреть возможность разделить оплату с муниципалитетами и регионами.
Глава государства назвал охрану школ обязательной как требование антитеррористического комитета, но порекомендовал регионам обратить внимание на доходы семей.
«Если доходов у семьи нет, как они будут платить за это?», - заметил президент на встрече с учащимися ведущих отечественных университетов в центре «Сириус» в Сочи.
Путин пообещал вернуться к вопросу о снятии с родителей школьников части платежного бремени.