«Путин проводит политику обновления кадров»: эксперт о назначении новых министров

Президент России проводит политику обновления кадров, о чем говорит назначения нового правительства в таком составе. Таким мнением поделился директор Высшей школы государственного управления, проректор РАНХИГС Алексей Комиссаров в разговоре со «Звездой».

«То, что произошло с новым правительством очень обнадеживает. Для меня это лишнее подтверждение того, что президент проводит политику обновления кадров. Это не вчера началось, это программы кадрового резерва», - объяснил Комиссаров.

По словам директор Высшей школы государственно управления, в новом составе правительства четыре выпускника и слушателя программы Высшей школы государственно управления.

«Те министры, которые назначены, каждый из них вызывает уважение и радость, это высокие профессионалы. Это Валерий Фальков, который был ректором ТюмГУ. Он юрист, сам закончил этот вуз, его знают и ценят. Поэтому я думаю что у него все получится. Новый министр труда и соцзащиты - Котяков. Антон работал, и все его знают как успешного замминистра финансов. Специалист, человек, пользующийся уважением у всех коллег. Михаил Мурашко - новый министр здравоохранения, руководил Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, работал в свое время врачом. Известный и успешный врач, ученый, профессор, хорошо знающий всю систему здравоохранения. Дитрих - продолжит работать в своей должности. Решетников - уже бывший губернатор Пермского края. У Максима отличный опыт работы на земле в качестве губернатора . В правительстве Москвы он отвечал за экономику. Заслуживает и уважения, и доверия», - заявил Комиссаров.

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров во вторник, 21 января.