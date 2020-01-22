Дуров назвал iCloud «инструментом слежки»
Об этом он заявил из-за отказа Apple от планов сквозного шифрования данных.
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Облачный сервис iCloud стал инструментом слежки, так как корпорация Apple отказалась от планов сквозного шифрования данных пользователей, заявил основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Приложения, которые используют его для хранения ваших сообщений (например, WhatsApp), являются частью проблемы», - отметил он в сообщении в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого в американской корпорации заявили, что Apple начала проверять фотографии, которые пользователи загружают в облачный сервис iCloud.