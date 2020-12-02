В метро Москвы введут оплату проезда с помощью Face ID

Оплата проезда в Московском метрополитене с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) станет доступна в 2021 году. Такое заявление сделал заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов.

«Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц... Мы даем только инфраструктуру, связанную с биометрией, но персональные платежные данные хранятся в банках», - объяснил чиновник в эфире «Эхо Москвы».

При этом он добавил, что уже сейчас на всех турникетах метро и МЦК стоят камеры, способные распознавать лица пассажиров.

«Если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом», - уточнил Лискутов.

Также, по его словам, данная система позволяет с высокой точностью распознавать даже человека в маске.