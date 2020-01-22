Впереди много задач: члены нового правительства включаются в работу

Один премьер, девять замов и 21 министерство. В обновленном составе правительства есть новенькие, есть и опытные управленцы, которым не нужно переезжать в другой кабинет. Тем не менее и тем, и другим придется выполнять одни и те же поручения президента, что прозвучали в послании Федеральному собранию, а затем на первом заседании нового кабмина.

У министров нет времени, чтобы долго осваиваться на новом месте. Необходимо принимать поправки в бюджет и начинать работать, чтобы успеть выполнить все поручения вовремя. Мишустин уже не первый раз намекает - начальником он будет строгим.

«Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые члены правительства, именно этим руководствовались в принятии решений и не забывали, что все члены правительства несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития и национальных проектов», - обратился к переформированному правительству новый премьер.

Кардинально сегодняшняя структура правительства от прежней не отличается. У премьера стало на одного зама меньше, ровно на столько же сократилось и число министерств. Министерство, занимавшееся делами Северного Кавказа, упразднили, а функции его направили в минэкономразвития. Ключевые министры правительства остались на своих местах. Министр обороны по-прежнему Сергей Шойгу, иностранных дел - Сергей Лавров, Владимир Колокольцев сохранил пост главы МВД. При этом в новом кабмине сразу восемь новых лиц, которые до сих пор в Белом доме еще не работали.

«Произошло серьезное обновление, омоложение что очень важно правительства. Но прошло оно спокойно, сбалансировано, что позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы», - прокомментировала обновление состава правительства председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Похожая ситуация с заместителями председателя правительства. Часть сохранили свои должности: Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев. Статус вице-премьера выше, чем просто министра, поэтому Борисов, например, сегодня утром начал с визита в минпромторг, работу которого продолжит курировать.

«Юрий Иванович приехал к нам в министерство, представил нового министра, пообщался с руководством минпромторга. Обозначил задачи, которые перед нами стоят на ближайшие годы», - рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Среди новых вице-премьеров Дмитрий Григоренко - был заместителем Мишустина еще в налоговой. Дмитрий Чернышенко - глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи и президент Континентальной хоккейной лиги. Марат Хуснуллин - работал заместителем мэра Москвы, отвечал за городское строительство; теперь отвечает за строительство в масштабах всей страны.

«Задача поставлена: реально в отрасли сделать кардинальные изменения. Исходя из этого мы должны составить план работы по нацпроектам, определиться как мы их будет реализовывать, и в ближайшее время доложить нашу программу действий», - отметил Хуснуллин.

Сегодня в федеральных министерствах - день знакомств. Формально коллективу должны представить нового министра, даже если он сохранил свою должность. Но неформальной части мероприятия, скорее всего, не будет. Слишком рано вставать на работу. Многие анонсированные изменения уже должны начать действовать.